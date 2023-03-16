Маркетплейсы

Wildberries отменил 10 тыс. штрафов за подмену товара для ПВЗ

Компания также перестала начислять новые штрафы. И улучшила сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров.

Версия для печати

Компания Wildberries временно заморозила начисление штрафов за возврат бракованного или не того товара с владельцев пунктов выдачи заказов, пишет «Коммерсант».

«С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», – сказано в сообщении пресс-службы Wildberries.

В Корпорации МСП подтверждают, что маркетплейс начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которые ранее удержали в качестве штрафов за «подмену» товаров.

Вчера платформа объявила, что готова помочь предпринимателям, который столкнулись с незаконными действиями контрагента.

Уже сегодня предприниматели шлют обратную связь.

22

Напомним, возврат средств было одним из условий бастующих поставщиков маркетплейса.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Валюта

Юань обогнал евро на рынке сбережений

Первое место занимает рубль, второе – доллар, а третье – юань. Китайская валюта пользуется спросом у инвесторов и вкладчиков. В торговой сфере юани нужны для расчетов при параллельном импорте.

Законопроекты

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ФСБУ

Бухгалтеры пробуют переходить на новый ФСБУ «Нематериальные активы». Но много сложностей есть и по ФСБУ «Аренда», поэтому держите вебинар

Наши чаты и почту засыпали вопросы: как легко перейти на стандарт по НМА, пока он не стал обязательным? Некоторые бухгалтеры хотят предусмотреть все заранее и научиться на своих же ошибках.

Читать еще