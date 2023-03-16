Wildberries отменил 10 тыс. штрафов за подмену товара для ПВЗ

Компания Wildberries временно заморозила начисление штрафов за возврат бракованного или не того товара с владельцев пунктов выдачи заказов, пишет «Коммерсант».
«С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», – сказано в сообщении пресс-службы Wildberries.
В Корпорации МСП подтверждают, что маркетплейс начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которые ранее удержали в качестве штрафов за «подмену» товаров.
Вчера платформа объявила, что готова помочь предпринимателям, который столкнулись с незаконными действиями контрагента.
Уже сегодня предприниматели шлют обратную связь.
Напомним, возврат средств было одним из условий бастующих поставщиков маркетплейса.