❗️ Осталась неделя, чтобы сдать декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. Успеваете?

По общему правилу декларацию надо представлять в электронной форме (п. 3 ст. 80 НК).
Вот кто может сдавать на бумаге:
- организации, в которых за предшествующий год среднесписочная численность работников не превысила 100 человек;
- вновь созданные организации, в которых численность работников не превышает 100 человек.
Если же у компании есть обособленные подразделения, и среднесписочная численность работников превышает 100 человек, то нужно подавать декларацию в электронной форме и за головной офис, и за обособленные подразделения (письмо Минфина от 09.08.2011 № 03-03-06/1/464).
Конечно, кроме формы, важно выверить и все данные - правильно ли вы все заполнили. Для этого запишитесьна бесплатный вебинар 20 марта.
Расскажем:
- что проверить при отражении в декларации отдельных доходов: состав, дата признания, исключения с учетом законодательства и судебной практики;
- как учесть курсовые разницы по требованиям и обязательствам в 2022 г.: законодательство, разъяснения, сложности;
- как правильно распределить и показать в декларации прямые и косвенные расходы;
- и многое другое. Сможете отчитаться вовремя и без штрафов.