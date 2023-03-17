Декларация по налогу на прибыль

❗️ Осталась неделя, чтобы сдать декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. Успеваете?

Годовая отчетность все еще висит над бухгалтерами, один из важных отчетов надо сдать до 25 марта. Напоминаем, как это сделать.

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По общему правилу декларацию надо представлять в электронной форме (п. 3 ст. 80 НК).

Вот кто может сдавать на бумаге:

  • организации, в которых за предшествующий год среднесписочная численность работников не превысила 100 человек;
  • вновь созданные организации, в которых численность работников не превышает 100 человек.

Если же у компании есть обособленные подразделения, и среднесписочная численность работников превышает 100 человек, то нужно подавать декларацию в электронной форме и за головной офис, и за обособленные подразделения (письмо Минфина от 09.08.2011 № 03-03-06/1/464).

Конечно, кроме формы, важно выверить и все данные - правильно ли вы все заполнили. Для этого запишитесьна бесплатный вебинар 20 марта.

Расскажем:

  • что проверить при отражении в декларации отдельных доходов: состав, дата признания, исключения с учетом законодательства и судебной практики;
  • как учесть курсовые разницы по требованиям и обязательствам в 2022 г.: законодательство, разъяснения, сложности;
  • как правильно распределить и показать в декларации прямые и косвенные расходы;
  • и многое другое. Сможете отчитаться вовремя и без штрафов. 

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