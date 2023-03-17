❗️ Осталась неделя, чтобы сдать декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. Успеваете?

По общему правилу декларацию надо представлять в электронной форме (п. 3 ст. 80 НК).

Вот кто может сдавать на бумаге:

организации, в которых за предшествующий год среднесписочная численность работников не превысила 100 человек;

вновь созданные организации, в которых численность работников не превышает 100 человек.

Если же у компании есть обособленные подразделения, и среднесписочная численность работников превышает 100 человек, то нужно подавать декларацию в электронной форме и за головной офис, и за обособленные подразделения (письмо Минфина от 09.08.2011 № 03-03-06/1/464).

Конечно, кроме формы, важно выверить и все данные - правильно ли вы все заполнили. Для этого запишитесьна бесплатный вебинар 20 марта.