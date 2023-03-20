При перевозке товаров из Беларуси у белорусской фирмы нет НДС, а у российской – 0%

Таким образом, если российская компания перевозит грузы из Республики Беларусь в России, то она начисляет НДС по ставке 0%. Но нужны подтверждающие документы.

Если товары из Беларуси в РФ везет белорусский перевозчик, то местом реализации таких услуг не признается территория РФ. Это следует из приложения к договору о ЕАЭС.

Таким образом, услуги по перевозке товаров из Республики Беларусь в РФ, оказываемые белорусским перевозчиком, не облагаются НДС.

Такой вывод содержится в письме Минфина от 06.02.2023 № 03-07-13/1/9207.