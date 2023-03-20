Налог на прибыль

В 1 200 рублей компенсации за авто входит и бензин, и ремонт

Для целей налога на прибыль принять в расходы компенсацию за использование личного автомобиля можно только в пределах норм.

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Для легковых автомобилей норма такая:

  • с объемом двигателя до 2 000 куб. м – 1 200 руб. в месяц;
  • с объемом двигателя свыше 2 000 куб. м – 1 500 руб. в месяц.

Эти нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2022 № 92.

В размере этой компенсации учтено возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей:

  • бензин;
  • горюче-смазочные материалы;
  • ремонт;
  • износ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339.

Кстати, ранее Минфин в письме от 03.08.2022 № 03-03-07/74968 сообщил, что в проекте основных направлений налоговой политики на 2023 – 2025 годы заложена оценка необходимости пересмотра этих норм.

То есть власти еще не определились, надо ли повышать нормы. В планах – подумать об этом.

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