Индивидуальный предприниматель

ИП с судимостью не сможет добавить в ЕГРИП коды ОКВЭД по образованию и перевозкам

Коды ОКВЭД по некоторым видам деятельности нельзя добавить в ЕГРИП. Об этом сообщает ФНС разделе ответов на вопросы налогоплательщиков.

Версия для печати

В частности, ИП нельзя заявить деятельность в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних, если он имеет или имел судимость, подвергался уголовному преследованию за совершение преступления:

  • против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности;
  • против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
  • против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности;
  • против основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, общественной безопасности.

Также нельзя вести деятельность в сфере образования, если ИП имеет неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также нельзя внести в ЕГРИП коды ОКВЭД по деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, если ИП имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления, указанные в статье 328.1 ТК РФ.

Это такие преступления:

  • убийство;
  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
  • похищение человека;
  • грабеж, разбой;
  • против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
  • против общественной безопасности;
  • против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

223-ФЗ

Независимая гарантия при закупках у СМСП по закону № 223-ФЗ: новшества с 1 апреля 2023 года

С прошлого года действуют основные и дополнительные требования к обеспечительным гарантиям для конкурентных закупок у СМСП. С апреля к ним добавят еще одно: информация о гарантии должна быть в спецреестре.

Независимая гарантия при закупках у СМСП по закону № 223-ФЗ: новшества с 1 апреля 2023 года
Налоговые споры

Как оспорить решение налоговой

Если налоговая инспекция нашла нарушение и привлекает вас к ответственности, а вы с этим не согласны – можно и нужно бороться. Это не быстро, но в итоге можно отстоять свою правоту и отбиться от штрафов. Читайте пошаговую инструкцию по обжалованию решения налоговой.

Как оспорить решение налоговой
Субсидии для бизнеса

Гранты для сельского хозяйства. Перспективы для предпринимателей 

21 февраля 2023 года Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Многие СМИ прокомментировали тезисы выступления Президента. В настоящей статье речь пойдет о том, какие возможности для получения господдержки открываются для предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

Гранты для сельского хозяйства. Перспективы для предпринимателей 

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Премии

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть

Основная особенность премирования генерального – это то, что соответствующее решение принимается органом управления фирмой, который и выступает как работодатель (совет директоров, единственный участник, акционер).

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть
Читать еще