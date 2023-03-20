ИП с судимостью не сможет добавить в ЕГРИП коды ОКВЭД по образованию и перевозкам

В частности, ИП нельзя заявить деятельность в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних, если он имеет или имел судимость, подвергался уголовному преследованию за совершение преступления:

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности;

против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности;

против основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, общественной безопасности.

Также нельзя вести деятельность в сфере образования, если ИП имеет неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также нельзя внести в ЕГРИП коды ОКВЭД по деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, если ИП имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления, указанные в статье 328.1 ТК РФ.

Это такие преступления: