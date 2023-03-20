ИП с судимостью не сможет добавить в ЕГРИП коды ОКВЭД по образованию и перевозкам

В частности, ИП нельзя заявить деятельность в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних, если он имеет или имел судимость, подвергался уголовному преследованию за совершение преступления:
- против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности;
- против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности;
- против основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, общественной безопасности.
Также нельзя вести деятельность в сфере образования, если ИП имеет неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Также нельзя внести в ЕГРИП коды ОКВЭД по деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, если ИП имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления, указанные в статье 328.1 ТК РФ.
Это такие преступления:
- убийство;
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- похищение человека;
- грабеж, разбой;
- против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- против общественной безопасности;
- против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.