Отчетность

❗️ Отчитайтесь по ЕФС-1 вовремя и без ошибок: специальный мастер-класс

На фоне ЕНП про отчет ЕФС-1 многие уже успели забыть, а между тем, квартальную отчетность никто не менял. Клерк проводит мастер-класс с экспертом, который на практике покажет, как заполнять новый отчет.

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Разберем, как без ошибок сдать раздел 2 ЕФС-1 – это аналог бывшей формы 4-ФСС.

Отчетные периоды с 01.01.2023 не меняются. Это первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год (п. 2 ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Из этого проистекает главный вывод: освоиться с заполнением нового отчета и сдать его без ошибок надо до 25 апреля 2023 года.

Поэтому не теряйте времени – запишитесь на мастер-класс. Проще послушать инструкции эксперта и заранее все сделать верно, чем потом исправлять ошибки.

Встречаемся 4 апреля в 15:00 мск. Читайте больше по ссылке.

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