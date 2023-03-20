❗️ Отчитайтесь по ЕФС-1 вовремя и без ошибок: специальный мастер-класс

Разберем, как без ошибок сдать раздел 2 ЕФС-1 – это аналог бывшей формы 4-ФСС.

Отчетные периоды с 01.01.2023 не меняются. Это первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год (п. 2 ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Из этого проистекает главный вывод: освоиться с заполнением нового отчета и сдать его без ошибок надо до 25 апреля 2023 года.

Поэтому не теряйте времени – запишитесь на мастер-класс. Проще послушать инструкции эксперта и заранее все сделать верно, чем потом исправлять ошибки.

Встречаемся 4 апреля в 15:00 мск. Читайте больше по ссылке.