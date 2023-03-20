НДФЛ

Компенсация за проезд в отпуск взрослых детей северных сотрудников облагается НДФЛ и взносами

Компенсации расходов на оплату стоимости проезда в отпуск сотрудника из районов Крайнего Севера не облагается только для него, его жены и несовершеннолетних детей, фактически проживающих с ним.

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Если ребенок не проживает с работником, или ребенок уже совершеннолетний, то компенсация за таких детей будет облагаться и НДФЛ, и взносами.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.01.2023 № 03-04-06/5928.

Основание для освобождения:

  • по страховым взносам – пп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ;
  • по НДФЛ – п. 1 ст. 217 НК РФ.

В частности, в п. 1 ст. 217 НК РФ говорится, что не облагается компенсация, связанная с оплатой работодателем своим работникам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:

  • стоимости проезда работника в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно;
  • стоимости провоза багажа весом до 30 кг;
  • стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза ими багажа.

В случае использования отпуска за границей не облагается стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая багаж до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через границу.

То есть, речь идет о детях сотрудника, которые несовершеннолетние и которые проживают с ним.

 

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