Компенсация за проезд в отпуск взрослых детей северных сотрудников облагается НДФЛ и взносами

Если ребенок не проживает с работником, или ребенок уже совершеннолетний, то компенсация за таких детей будет облагаться и НДФЛ, и взносами.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.01.2023 № 03-04-06/5928.
Основание для освобождения:
- по страховым взносам – пп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ;
- по НДФЛ – п. 1 ст. 217 НК РФ.
В частности, в п. 1 ст. 217 НК РФ говорится, что не облагается компенсация, связанная с оплатой работодателем своим работникам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:
- стоимости проезда работника в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно;
- стоимости провоза багажа весом до 30 кг;
- стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза ими багажа.
В случае использования отпуска за границей не облагается стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая багаж до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через границу.
То есть, речь идет о детях сотрудника, которые несовершеннолетние и которые проживают с ним.