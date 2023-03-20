Столичных предпринимателей освободили от обеспечительных платежей почти на 12 млн рублей

Власти Москвы освободили с начала года уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде столичной недвижимости, пишет ТАСС.

«По решению Сергея Собянина в марте прошлого года у добросовестных предпринимателей появилась возможность получить освобождение от уплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. Только в этом году такая поддержка на общую сумму 11,8 млн рублей была предоставлена семи представителям бизнеса», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы продлить договор аренды нежилой недвижимости, надо обратиться за государственной услугой «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда» на портале mos.ru.

При заключении нового договора пункт об обеспечительном платеже не включается в соглашение. Если же предприниматели продлили договор ранее и внесли обеспечение, эти средства учтут в последующих платежах.

Воспользоваться мерой могут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании столичной недвижимости в течение года до подачи соответствующего запроса.

Обеспечительный платеж – это предоплата за последние пять месяцев действия договора аренды городской недвижимости. Он действует в столице с 2019 года и обычно вносится в течение 15 дней после перезаключения соглашения.