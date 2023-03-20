Фьючерсы

Headhunter обжалует решение Nasdaq о делистинге акций

Акции исключат из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют решение.

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Группа HeadHunter, владеющая одноименным российским сервисом по подбору персонала, намерена запросить слушание для обжалования решения биржи Nasdaq о делистинге свой акций, пишет ТАСС.

«Компания намерена запросить слушание в комиссии по слушаниям Nasdaq, чтобы обжаловать [полученное] уведомление о делистинге», – отмечается в сообщении компании.

Напомним, что американская биржа NASDAQ недавно приняла решение провести делистинг ценных бумаг российских компаний, включая «Яндекс», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter.

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