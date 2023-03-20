Headhunter обжалует решение Nasdaq о делистинге акций

Честно признаюсь, я не видел еще в чек-листах безопасного дробления такого пункта, но кто-то ведь этому налогоплательщику насоветовал. Не сами же они это придумали. Хотя могли. В общем, пока все эти компиляторы судебной практики еще не анонсировали суперновый критерий, это попробую сделать я.