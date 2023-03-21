«Яндекс Маркет» профилактирует проблемы Wildberries

«Яндекс Маркет» создал рабочую группу для разрешения спорных ситуаций между владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и сервисом, пишет ТАСС.

В группу входят владельцы ПВЗ, а также эксперты, представители ассоциаций, говорится в сообщении компании.

«Предприниматели, имеющие пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета», смогут участвовать в разборе спорных ситуаций между сервисом и другими владельцами ПВЗ маркетплейса. Для этого сервис создаст рабочую группу из экспертов, представителей отраслевых ассоциаций и владельцев ПВЗ «Маркета», – отмечается в сообщении.

Группа сможет рекомендовать сервису, как разрешать вопросы, с которыми обратятся владельцы пунктов выдачи. Например, если партнер нарушит правила и маркетплейс решит его отключить, члены рабочей группы смогут посоветовать сервису установить испытательный срок, чтобы владелец пункта исправил недочеты.

Участвовать в работе группы смогут опытные владельцы ПВЗ, которые пройдут отбор по нескольким критериям. Например, кандидат должен сотрудничать с площадкой больше года и управлять сетью минимум из трех действующих пунктов выдачи.