Работодатель не расскажет вам, сколько зарабатывают ваши коллеги

Такое разъяснение дает Роструд в ответ на вопрос о дискриминации в сфере труда.

Если два работника имеют одинаковую квалификацию, занимают одинаковую должность, выполняют один и тот же объем аналогичной работы и имеют одинаковые условия ее выполнения, устанавливать им разные оклады нельзя.

Но как узнать, не является ли оклад меньше, чем у коллеги? Только спросить об этом у него.

Работодатель такую информацию не предоставит.

Работник вправе потребовать выдачи ему копий документов, связанных с работой.

Но если документ содержит персональные данные других работников, работодатель обязан выдать работнику выписку из этого документа с информацией, касающейся непосредственно этого работника.