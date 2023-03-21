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В семь раз выросло число кибератак на сервисы и структуры РФ

Нападают не только на ГИС и банки, но и сервисы для населения.

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Количество кибератак на различные сервисы и структуры России выросло семикратно за 2022 год. Это следует из данных, представленных компанией «Ростелеком-Солар», сообщает ТАСС.

«При этом атакуются совершенно различные инфраструктуры, начиная от государственных предприятий, заканчивая финансовыми институтами, сервисами для населения и так далее», – добавил Юрий Губанов, глава отдела развития бизнеса центра компетенций управления доступом Solar inRight.

По данным «Ростелеком-Солар», инфраструктурами, наиболее подверженными атакам, стали госкомпании и ФОИВы – около 22% от общего числа.

Примерно одинаковое количество кибератак совершалось на ГИС, содержащие персональные данные (16%) и на новостные издания и медиавещание (15%).

10% кибератак пришлось на сервисы для населения, 7% – на финансовые институты.

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