Трудовое право

Заявление об увольнении можно отозвать

Предупредить работодателя о своем увольнении надо за 14 дней.

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Но есть исключения по сроку предупреждения:

  • для работников на испытательном сроке – за 3 дня
  • для работников на сезонных работах – за 3 дня
  • для руководителей – не менее чем за 1 месяц.

При этом заявление можно отозвать в любое время до окончания срока предупреждения об увольнении.

Но если на место увольняющегося уже приглашен в письменной форме другой работник, отозвать заявление не получится.

Для аннулирования заявления нужно написать новое заявление с просьбой отзыва заявления об увольнении, поясняет Роструд в своем Telegram-канале.

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