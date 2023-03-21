Заявление об увольнении можно отозвать

Но есть исключения по сроку предупреждения:

для работников на испытательном сроке – за 3 дня

для работников на сезонных работах – за 3 дня

для руководителей – не менее чем за 1 месяц.

При этом заявление можно отозвать в любое время до окончания срока предупреждения об увольнении.

Но если на место увольняющегося уже приглашен в письменной форме другой работник, отозвать заявление не получится.

Для аннулирования заявления нужно написать новое заявление с просьбой отзыва заявления об увольнении, поясняет Роструд в своем Telegram-канале.