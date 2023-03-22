Налоговики отказывают в уменьшении налога по ПСН на фиксированные взносы, уплаченные платежками-02

В налоговой инспекции утверждают, что уменьшение возможно только через заявление о зачете (КНД1150057), для которого нужна электронная подпись.

Такой историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер пытается доказать налоговикам, что уменьшение налога должно проходить без заявления о зачете, ведь в платежке есть все «опознавательные реквизиты» для взносов. Но тщетно. Налоговики стоят на своем.

По их словам, деньги попали в ЕНП и без заявления о зачете не обойтись.

Как выяснилось, это не единичный случай. В некоторых налоговых инспекциях такая же ситуация.

Таких же жалобы были в чате ФНС.

Между тем, есть и такие ИП, у которых не возникло трудностей. Их платежки-02 засчитали в уплату взносов и одобрили уменьшение патента.

Коллеги советуют не подавать заявление, а писать жалобу в УФНС.

Напомним, недавно сервис по формированию платежек-02 на фиксированные взносы, появился на сайте ФНС.