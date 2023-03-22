Экономические преступления

ВТБ выявил новую схему мошенничества: обнальщики заставляют жертв выводить украденные средства

Мошенники вербуют своих жертв, чтобы снимать со счетов деньги и передавать их организаторам схемы. Обманутые могут попасть под уголовную ответственность.

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Злоумышленники начали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина.

«Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», – сообщил Дмитрий Ревякин.

Мошенники звонят тем, кого уже раньше обманули, представляются сотрудниками органов госбезопасности и предлагают вместе бороться с преступностью.

Если человек соглашается, то на его карту переводят похищенные деньги и предлагают их снять, а затем передать организаторам схемы.

На самом деле такого помощника могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное обналичивания чужих средств. Это может быть штраф от 100 до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.

«Таким образом, преступники, во-первых, удлиняют и усложняют цепочку мошеннической схемы, запутывая следы для следственных органов и специалистов по информбезопасности, во-вторых, подставляют под возможное наказание не себя, а дроппера», – пояснил Дмитрий Ревякин.

Чаще всего жертвами таких мошенников становятся пожилые люди.

В 2022 году мошенники украли у банковских клиентов 14,1 млрд рублей.

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