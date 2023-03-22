IT-компании

Созданные при реорганизации IT-компании не могут применять пониженный тариф взносов

Аккредитованные IT-компании могут применять тариф взносов 7,6% и ставку налога на прибыль 0%, если их профильные доходы составляют не менее 70% от общих доходов.

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Все доходы, которые учитываются в составе профильных, смотрите в нашей таблице.

Между тем даже при соблюдении этих условий ITкомпания не имеет права на льготы, если она создана в результате реорганизации после 01.07.2022.

Минфин в письме от 08.02.2023 № 03-03-06/1/9991 пояснил, что льгот не будет, если после 01.07.2022 организация:

  • создана в результате реорганизации (кроме преобразования);
  • реорганизована в форме присоединения к ней другого юрлица;
  • реорганизована в форме выделения из ее состава одного или нескольких юрлиц.

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