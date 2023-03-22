Банки выдали всего лишь 880 тысяч потребительских кредитов

В феврале 2023 года банки выдали только 880 тыс. потребительских кредитов. Это на 4,1% меньше, чем в прошлом месяце. По сравнению с февралем 2022 года, число кредитов упало на 29,8%. Такие показатели приводятся на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Выдача потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд. В целом, на фоне общей неопределенности, заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства», – сообщил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

За потребительскими кредитами стали реже обращаться жители Ставропольского края (-11,1%), Волгоградской области (-9,1%), Краснодарского края (-8,2%), а также Воронежской (-8,1%) и Тульской (-7,3%) области.

В феврале 2023 года наибольшее число потребительских кредитов выдали банки в Москве (51,6 тыс.), Московской области (45,2 тыс.), Краснодарском крае (33,2 тыс.), Санкт-Петербурге (32,4 тыс.) и в Республике Татарстан (28,8 тыс.).