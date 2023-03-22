Малый и средний бизнес

Минэкономразвития и VK помогут МСП рекламировать свои товары и услуги

Малый и средний бизнес сможет удвоить бюджет на продвижение в сервисе «VK Реклама». Акция действует до 30 апреля 2023 года. В ней могут участвовать компании и ИП, которые раньше не пользовались сервисом продвижения от VK.

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Минэкономразвития и компания VK расширили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте VK.

Теперь ИП и юридические лица, которые раньше не пользовались сервисом «VK Реклама», смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение своих товаров и услуг.

«Отмечу, что мы наблюдаем прирост числа субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в торговле онлайн. Показатель составил 1 300% в 2022 году по сравнению с 2019 годом. Это говорит о том, что меры поддержки в сфере интернет-торговли и продвижения попадают в запрос бизнес-сообщества. Теперь наша программа расширена на новую рекламную платформу, что повысит и число участников, и возможности предпринимателей», – сообщила Татьяна Илюшникова, замминистра экономического развития.

Чтобы воспользоваться программой поддержки, нужно до 30 апреля 2023 года обратиться в центр «Мой бизнес», активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета в «VK Рекламе» от 500 рублей до 5 тыс. рублей. Эта сумма автоматически удвоится.

Также заполнить заявку можно на портале мойбизнес.рф.

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Малый и средний бизнес

Минэкономразвития и VK помогут МСП рекламировать свои товары и услуги

Малый и средний бизнес сможет удвоить бюджет на продвижение в сервисе «VK Реклама». Акция действует до 30 апреля 2023 года. В ней могут участвовать компании и ИП, которые раньше не пользовались сервисом продвижения от VK.

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