ФНС: В 2022 году в ускоренном режиме возместили более 3 трлн рублей НДС

Бизнес в ускоренном режиме возместил более 3 трлн рублей НДС в 2022 году, сообщили ТАСС в ФНС.

«Более 3 трлн рублей налога на добавленную стоимость возвращено (зачтено) налогоплательщикам в 2022 году в течение одного календарного месяца с момента представления налоговых деклараций. Всего в 2022 году плательщики НДС вернули 4,59 трлн рублей», – уточнили в ведомстве.

В заявительном порядке возмещение получили более 3 тыс. налогоплательщиков на 298,5 млрд рублей.

Ускоренное возмещение НДС возможно получить с помощью банковской гарантии, поручительства российской организации, в пределах суммы уплаченных за три предшествующих года налогов на сумму не менее 2 млрд рублей.

На ускоренное возмещение также имеют право резиденты ТОР и свободного порта Владивосток, участники налогового мониторинга, производители вакцины против коронавируса.

А также представители МСП по новому порядку без предоставления банковской гарантии или поручительства (в пределах сумм ранее уплаченных налогов) – эта мера в 2022 году вошла в нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».