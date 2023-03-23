Мигранты смогут получить скидку на НДФЛ

В МВД России предлагают ввести скидки на НДФЛ для трудовых мигрантов в зависимости от их уровня владения русским языком. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, пишет Интерфакс.

«Вот понижающий коэффициент ежемесячного авансового платежа. Его также можно использовать для того, чтобы стимулировать изучение русского языка», – уточнила Казакова в среду в Госдуме во время обсуждения социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ.

Согласно данным презентации, которую представили во время выступления начальника главка, для мигрантов предлагается «ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемого в виде фиксированного авансового платежа в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства».

Привели пример скидки: базовый уровень владения русским языком – 10%; средний уровень – 15%; высший уровень – 20%, носитель русского языка – 50%.