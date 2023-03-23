На заводах Mercedes в Подмосковье будут собирать премиальные машины из КНР

Новый владелец завода Mercedes, дилер «Автопром», собирается выпускать на предприятии премиальные автомобили из КНР. Например, бренда Hongqi («Хунци»). Об этом пишут «Известия».

«Наша основная задача – сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тыс. машин в год. Потенциал у этого сегмента высокий», – сообщил Максим Шишко, гендиректор компании «Автосмарт».

На автомобиле Hongqi по Москве ездил председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в РФ.

Предположительно, сначала в Подмосковье будут собирать кроссоверы Hongqi. В 2022 году модель HS5 уже получила в РФ нужные сертификаты.

Переговоры о запуске производства китайских машин ведутся не только с фирмой Hongqi, но и с ее материнским холдингом FAW. Не исключено, что авто двух марок будут собираться на заводе в Московской области.

Минпромторг сообщил, что дилер «Автодом» пока что не получил контроль над активами компании Mercedes-Benz в РФ. Сейчас сделку рассматривает правительственная комиссия.

Эксперты авторынка считают, что запуск производства китайских автомобилей поможет РФ выйти на зарубежные рынки. На фоне дефицита иных премиальных авто, продажи Hongqi внутри страны могут стать успешными.