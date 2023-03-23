Безработные могут устроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса

Почти половина финансовых директоров вышли из бухгалтеров. Мы поговорили с четырьмя топ-менеджерами на фрилансе, которые прошли этот путь, и узнали, как изменилась их работа, какие знания нужны бухгалтеру, чтобы стать финдиром и в чём преимущества и недостатки перехода именно из этой позиции.