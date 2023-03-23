Безработные могут устроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса

Соответствующее постановление правительства от 14.03.2023 № 385 вступило в силу сегодня, 23 марта.
Желающим нужно обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.
Точный перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг.
Затраты на обучение граждан Правительство возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
Из федерального бюджета на эти цели направили 700 миллионов рублей, что позволит обучить свыше 12 тыс.человек.