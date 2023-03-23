Кадровый учет

При увольнении и прекращении договора ГПХ работнику надо выдать выписки из ЕФС-1 и ПСФЛ

В законе № 27-ФЗ о персонифицированном учете прописано, какие сведения нужно выдать в день увольнения сотрудника, а также в день прекращения договора ГПХ с работником (если по этому договору начислялись взносы).

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Разъяснения по этому вопросу дал СФР в письме от 06.03.2023 № 19-20/33754.

Речь идет о сведениях по пунктами 2 и 8 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Это, в частности, такие документы:

  • выписка из подраздела 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД);
  • выписка из подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-СТАЖ);
  • выписка из подраздела 3 формы ЕФС-1 (бывшая форма ДСВ-3);
  • выписка из персонифицированных сведений (бывшая СЗВ-М);
  • выписка из раздела 3 РСВ.

Кстати, мы подготовили разбор на тему «Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году».

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Кадровый учет

При увольнении и прекращении договора ГПХ работнику надо выдать выписки из ЕФС-1 и ПСФЛ

В законе № 27-ФЗ о персонифицированном учете прописано, какие сведения нужно выдать в день увольнения сотрудника, а также в день прекращения договора ГПХ с работником (если по этому договору начислялись взносы).

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