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7 карточек
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Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году
При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.
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Комментарии1
Бухгалтер
Хорошая статья. Спасибо.