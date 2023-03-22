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Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году

При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.

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Комментарии

1
  • Логотип Бух_гал_тер
    Бух_гал_тер 22.02.23, 07:57

    Бухгалтер

    Хорошая статья. Спасибо.