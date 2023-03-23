Казанский банк «Ак Барс» снизил минимальную сумму валютных переводов в другие банки.
- Для долларов США:
При переводах в банки Армении, Узбекистана, Турции, Казахстана, Грузии комиссия составит 1%, минимальная сумма – 100 долларов, максимальная – 500 долларов.
Платежи совершаются только внутри корреспондентской Райффайзенбанка, а также во все банки Южной Кореи, Камбоджи, Индонезии, Монголии, Филиппин, Шри Ланки, Таиланда, Вьетнама и Индия (доступны переводы от 75 тыс. долларов).
Комиссия – 1% (от 500 до 1000 долларов). Минимальная сумма – 50 тыс. долларов.
- Для евро:
В банки Германии, Армении, Узбекистана, Турции, Китая комиссия составит 1% (от 100 до 500 евро). В другие страны есть ограничения по минимальной сумме – 50 тыс. евро.
Для них комиссия – 1% (от 500 до 1000 евро).
- Для дирхам ОАЭ:
Минимальная сумма перевода – 50 тыс. дирхам, но она не распространяется на клиентов Ак Барс Private.
Комиссия составит 1% (от 800 до 11 тыс. дирхам).