Валютные операции

«Ак Барс» снизил минимальную сумму валютных переводов в другие банки

Для переводов в долларах и евро с 23 марта минимальная сумма снизилась в два раза.

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Казанский банк «Ак Барс» снизил минимальную сумму валютных переводов в другие банки.

  • Для долларов США:

При переводах в банки Армении, Узбекистана, Турции, Казахстана, Грузии комиссия составит 1%, минимальная сумма – 100 долларов, максимальная – 500 долларов.

Платежи совершаются только внутри корреспондентской Райффайзенбанка, а также во все банки Южной Кореи, Камбоджи, Индонезии, Монголии, Филиппин, Шри Ланки, Таиланда, Вьетнама и Индия (доступны переводы от 75 тыс. долларов).

Комиссия – 1% (от 500 до 1000 долларов). Минимальная сумма – 50 тыс. долларов.

  • Для евро:

В банки Германии, Армении, Узбекистана, Турции, Китая комиссия составит 1% (от 100 до 500 евро). В другие страны есть ограничения по минимальной сумме – 50 тыс. евро.

Для них комиссия – 1% (от 500 до 1000 евро).

  • Для дирхам ОАЭ:

Минимальная сумма перевода – 50 тыс. дирхам, но она не распространяется на клиентов Ак Барс Private.

Комиссия составит 1% (от 800 до 11 тыс. дирхам).

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