Зарплата

МРОТ вырастет на 18,5% в 2024 году

Особое внимание правительство уделит бюджетникам, которые должны получать достойную зарплату.

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С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет еще на 18,5%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Пятая задача на текущий год – это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года – на 18,5%», – заявил Михаил Мишустин.

Также премьер-министр отметил, что государство будет помогать работникам бюджетной сферы: они должны получать за свой труд достойную заработную плату.

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