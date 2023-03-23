Аналитики маркетплейса услуг YouDo выяснили, как изменился спрос на услуги бухгалтеров и юристов в марте 2023 года и сколько клиенты готовы платить за помощь специалистов. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

В марте 2023 года спрос на бухгалтерские и юридические услуги вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Бизнесмены ищут специалистов, которые помогут с отчетностью, первичной документацией, ведением бухгалтерского учета, а также соберут необходимые документы и окажут бухгалтерские услуги.

Чаще всего к бухгалтерам и юристам обращаются за помощью в сдаче баланса за 2022 год.

На втором месте – помощь в сдаче налоговых деклараций по налогу на прибыль, НДС и налогу, уплачиваемому, в связи с применением УСН.

На третьем месте – помощь в расчете и уплате налога по УСН / АУСН/ взносов с ИП.

Также к специалистам в марте 2023 года приходят за составлением отраслевых деклараций и за помощью в сдаче отчетности по сотрудникам.

Аналитики YouDo выявили, что вырос спрос на внештатные услуги бухгалтеров и юристов.

56% компаний уже работают с внештатниками и еще 9% планируют начать в ближайшее время.

К бухгалтерам на аутсорсинге обращаются 14% российских компаний, к юристам – 10%.

В марте 2023 года самый высокий средний чек в категории «Юридические и бухгалтерские услуги» оказался в Новосибирске. Там за услуги готовы платили 10 292 рубля.

В Тюмени средняя цена на услуги юристов и бухгалтеров составляет 9 991 рубль, в Москве – 9 892 рубля, в Санкт-Петербурге – 8 461 рубль, в Екатеринбурге – 7 260 рублей, в Казани 6 712 рублей, в Краснодаре – 5 984 рубля.

Самый низкий ценник зафиксирован в Самаре (2 918 рубля) и в Уфе (2 589 рублей).