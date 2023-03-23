Камеральные налоговые проверки

Налоговики пробивают расходы, шлют требования: ваша тактика? Опрос

Есть мнение, что чем больше вы подберете инструментов придания сделкам реальности, которые нельзя увидеть в АИС, тем меньше вероятность того, что ФНС захочет копаться в поисках опровержения.

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Налоговики пробивают расходы, шлют требования: ваша тактика? Опрос
Иллюстрация: freepik/freepik

Охладить любопытство инспекторов можно валом непонятных для них бумаг, рекомендуют эксперты Tax Consulting.

«В той же работе с кредиторкой, многие инспектора не понимают суть таких инструментов, как трехстороннее соглашение, простое товарищество. А многие не видят разницы между договором поручения и поручительством, соответственно, все, что выбивается из рамок оплаты сделок по безналу, налом с чеками и договоров цессии, все это вызывает у них приступ мигрени».

Если получили требование представить пояснения и документы, подтверждающие сделку, то добавляйте элементы, которые налоговики не смогут проверить, сидя в кабинете.

Рекомендация прямо противоречит традиционному совету выдавать как можно меньше информации инспекторам .

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Налоговики пробивают расходы, шлют требования: ваша тактика? Опрос

Есть мнение, что чем больше вы подберете инструментов придания сделкам реальности, которые нельзя увидеть в АИС, тем меньше вероятность того, что ФНС захочет копаться в поисках опровержения.

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