Wildberries начал доставлять сверхгабаритные товары

Маркетплейс Wildberries тестирует доставку сверхгабаритных товаров. Об этом пишет «ТАСС».
«В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей», – сообщили в Wildberries.
Теперь пользователи смогут заказать шкафы, кровати, диваны, душевые кабины, ванны и унитазы. Приобрести с доставкой можно и промышленный инструмент: генераторы, бетономесители, компрессоры.
Wildberries сотрудничает с другими ритейлерами, например с компанией «Лазурит», «Домотека», Buyson.
В 2022 году Wildberries на 196% увеличил продажу мебели, на 157% – инструментов, на 322% – сантехники. Маркетплейс ожидает, что доставка сверхгабаритных товаров будет востребована.