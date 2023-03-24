Маркетплейсы

Wildberries начал доставлять сверхгабаритные товары

Пока что маркетплейс запустил «пилотный» проект в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Рязанской областях. Пользователи смогут заказать мебель, промышленные инструменты и сантехнику.

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Маркетплейс Wildberries тестирует доставку сверхгабаритных товаров. Об этом пишет «ТАСС».

«В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей», – сообщили в Wildberries.

Теперь пользователи смогут заказать шкафы, кровати, диваны, душевые кабины, ванны и унитазы. Приобрести с доставкой можно и промышленный инструмент: генераторы, бетономесители, компрессоры.

Wildberries сотрудничает с другими ритейлерами, например с компанией «Лазурит», «Домотека», Buyson.

В 2022 году Wildberries на 196% увеличил продажу мебели, на 157% – инструментов, на 322% – сантехники. Маркетплейс ожидает, что доставка сверхгабаритных товаров будет востребована.

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