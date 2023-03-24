Средний размер долгов, с которыми работают коллекторы, опустился до минимума

Средний размер просроченной задолженности по необеспеченным кредитам, которая попадает к коллекторам, снизился до минимума с 2018 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)

Средний размер долга по кредитам наличными, который попадает к коллекторам, составил 115,78 тыс. рублей. Это минимум с 2018 года.

«В прошлом году банки, как и в этом году, готовы давать одобрение на большие суммы лишь тем клиентам, в платежеспособности которых полностью уверены. Это могут быть зарплатные клиенты или владельцы депозитных счетов. В отношении тех, чья платежеспособность на перспективу несколько месяцев вперед вызывает вопросы, кредиторы рисковать не готовы и идут по пути сниженных лимитов», – сообщил Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА.

Кредиторы стали самостоятельно взыскивать просрочки по потребительским кредитам, коллекторам отдают только безнадежные долги.

Сейчас банки проводят более жесткую кредитную политику, тщательнее проводят скоринг клиентов. Поэтому средний чек просроченной задолженности, которая уходит к коллекторским агентствам, продолжит снижаться.