ФАС собирается создать внутренний арбитраж для споров Wildberries с продавцами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призывает создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров между Wildberries и продавцами. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Онлайн-площадке нужно создать регламентные процедуры арбитражного рассмотрения споров для случаев, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи.

Представители Wildberries сообщили, что диалог между маркетплейсом с предпринимателями привел к тому, что жалоб стало в пять раз меньше.

Также ФАС потребовала от маркетплейса доработать оферту так, чтобы она была максимально ясной, подробной и не допускала двойного толкования.