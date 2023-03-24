Маркетплейсы

ФАС собирается создать внутренний арбитраж для споров Wildberries с продавцами

Ведомство рекомендует маркетплейсу наладить коммуникацию с предпринимателями, создать внутренний арбитраж и доработать оферту, чтобы избежать двусмысленностей.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призывает создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров между Wildberries и продавцами. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Онлайн-площадке нужно создать регламентные процедуры арбитражного рассмотрения споров для случаев, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи.

Представители Wildberries сообщили, что диалог между маркетплейсом с предпринимателями привел к тому, что жалоб стало в пять раз меньше.

Также ФАС потребовала от маркетплейса доработать оферту так, чтобы она была максимально ясной, подробной и не допускала двойного толкования.

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