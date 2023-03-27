Дума будет принимать законы быстрее

С 1 апреля 2023 года начнет действовать новый экспериментальный порядок для принятия законодательных инициатив. Об этом пишет «Коммерсант».

Законопроекты будут согласовывать автоматически, если отраслевые ведомства не представили свою позицию за 10 дней.

Если представители власти все же представят разногласия с опозданием, вопрос будет решаться по отдельной процедуре в зависимости от замечаний. Формальные возражения учитывать не будут.

При таком подходе министерства не смогут затягивать рассмотрение документов.

За последние месяцы правительство отозвало 22 законопроекта: их внесли в Госдуму, но они уже успели утратить актуальность.

Например, правительство отказалось от создания отечественного аналога Google Play и AppStore, от права на упрощенное получение ВНЖ за инвестиции. Не будут рассматривать и проекты о цифровом контроле международного транзита грузов по РФ, а также избыточным признали поправки к закону о концессиях, описывающие ГЧП в области искусственного интеллекта.

Если эксперимент удастся, то такой порядок принятие законопроектов будет действовать постоянно.