Обнальщики пытались выбросить деньги и документы с балкона

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали целую семью «теневых» банкиров, пишет «Коммерсант».

Преступная группа состояла из 53-летнего организатора и двух его сестер, которые занимались бухгалтерией. Также в схеме был замешан брат организатора: он обналичивал средства через банкоматы разных банков и доставлял деньги.

Во время обыска организатор решил выбросить часть денег и документов с балкона.

Его и двух сестер задержали, а брата отпустили под подписку о невыезде.

Семья работала с 2019 года, они принимали на счета своих 70 фиктивных фирм безналичные средства от ИП и юрлиц, чтобы потом их «отмыть».

За услуги «теневые» банкиры брали минимум 16,4% от обналиченной суммы. Их доход за 3,5 года составил 44,7 млн рублей.