Декларация по УСН

Сегодня надо сдать декларации за 2022 год по УСН, ЕСХН, налогу на прибыль, налогу на имущество

27 марта – крайний срок сдачи нескольких отчетов за 2022 год. Не пропустите.

Версия для печати

Сегодня надо сдать:

  • декларацию по УСН (организациям);
  • декларацию по ЕСХН;
  • декларацию по налогу на прибыль;
  • декларацию по налогу на имущество.

Из всех этих налогов уведомление нужно только по налогу на имущество, и то, если он был уплачен в 2023 году.

Как заполнять уведомление на имущественные налоги (разъяснения от ФНС), смотрите здесь.

На налоги по прибыли, УСН, ЕСХН уведомления сдавать не нужно. Их начислят на основании деклараций.

О том, как правильно заполнить декларацию по УСН, мы сделали подробный разбор. Еще один разбор – о том, как заполнять декларацию по налогу на имущество.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще