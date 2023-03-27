Сегодня надо сдать декларации за 2022 год по УСН, ЕСХН, налогу на прибыль, налогу на имущество

Сегодня надо сдать:
- декларацию по УСН (организациям);
- декларацию по ЕСХН;
- декларацию по налогу на прибыль;
- декларацию по налогу на имущество.
Из всех этих налогов уведомление нужно только по налогу на имущество, и то, если он был уплачен в 2023 году.
Как заполнять уведомление на имущественные налоги (разъяснения от ФНС), смотрите здесь.
На налоги по прибыли, УСН, ЕСХН уведомления сдавать не нужно. Их начислят на основании деклараций.
О том, как правильно заполнить декларацию по УСН, мы сделали подробный разбор. Еще один разбор – о том, как заполнять декларацию по налогу на имущество.