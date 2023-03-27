Карьера бухгалтера

Удостоверения профессиональных бухгалтеров разлетаются все быстрее. А вы уже успели такое получить?

Новенькие, красненькие, красивенькие: предъявляешь такое и сразу видно, что работает профессионал. Мы начали выдавать удостоверения участникам Сообщества профессиональных бухгалтеров всего пару месяцев назад, и первая партия уже подходит к концу, пора заказывать новую!

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Вы только посмотрите на него: 

У каждого участника СПБ есть небольшое резюме – анкета, заполнять которую всего несколько минут. Это быстро, бесплатно и просто, попробуйте!

Вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров

После вступления идите по инструкции – и совсем скоро сможете получить удостоверение, которое смело покажете любому работодателю. А в Сообществе сможете общаться с коллегами и постоянно профессионально расти: как известно, нет предела совершенству. 

Присоединяйтесь к Сообществу профессиональных бухгалтеров – давайте вместе делать профессию круче.

Отчетность в СФР

😱Последние места на мастер-класс по заполнению ЕФС-1: сможете задать самые горячие вопросы

Отчетность в новый Соцфонд бухгалтеры уже почти освоили, но вопросы остаются, и особенно в 1С, где далеко не всем удается найти нужные отчеты с первого раза. Не упустите шанс узнать, как все сделать на практике правильно.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

Пост недели в «Красном уголке бухгалтера»: клерки спорят, как правильно списать ОС, пришедшее в негодность

По какой стоимости списывается ОС, пришедшее в негодность на основании заключения эксперта? По остаточной без учета НДС? В ответ на этот вопрос бухгалтеры начали обсуждать, кого можно привлечь для комиссии, а потом выяснилась весьма неожиданная подробность. В общем, вы многое пропускаете, если еще не в КУБе :)

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Информационные технологии

🧐Верите, что нейросеть заменит бухгалтеров? Мы думаем, что вряд ли заменит, но помогать точно будет

Пока весь интернет обсуждает, заменит ли ChatGPT людей, мы решили никого не заменять, а сделать нашу работу для вас еще лучше. Потестили: нейросеть помогла ответить на целый десяток вопросов наших читателей. Дальше больше!

Психология для бухгалтера

Бухгалтер и его психологические барьеры

Наверняка вы сталкивались на собеседованиях с тем, что вас спрашивают о том, куда вы хотите расти, как видите свою карьеру через несколько лет. Как правило, ответы на эти вопросы достаточно стандартные.

Бухгалтер и его психологические барьеры
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