Банки

Райффайзенбанк повышает порог валютных переводов с 10 до 20 тысяч долларов и евро

Теперь исходящие переводы в долларах доступны только привилегированным клиентам. Банк повысил минимальную сумму перевода в долларах и евро, а также ввел фиксированную комиссию.

Версия для печати

С 3 апреля 2023 года Райффайзенбанк меняет условия валютных переводов для частных лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

Теперь отправить перевод в долларах могут только привилегированные клиенты, которые до 28 февраля 2023 года подключили пакет услуг «Премиальный» или «Премиальный 5».

Также переводить средства смогут состоятельные клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Переводы в евро доступны всем клиентам.

Минимальная сумма перевода составит 20 тыс. долларов и евро. Пока что можно переводить валюту от 10 тыс.

«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», – сказано в сообщении.

Для других валют минимальный порог остался прежним: 10 тыс. фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тыс. юаней и 1 млн иен.

Также Райффайзенбанк будет взимать фиксированную комиссию по всем валютным переводам – 300 долларов и евро, или эквивалент этой суммы для других валют.

До 3 апреля 2023 года комиссия была 2% для переводов в интернет-банке и 3% – в офисе.

Отчетность в СФР

😱Последние места на мастер-класс по заполнению ЕФС-1: сможете задать самые горячие вопросы

Отчетность в новый Соцфонд бухгалтеры уже почти освоили, но вопросы остаются, и особенно в 1С, где далеко не всем удается найти нужные отчеты с первого раза. Не упустите шанс узнать, как все сделать на практике правильно.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

Пост недели в «Красном уголке бухгалтера»: клерки спорят, как правильно списать ОС, пришедшее в негодность

По какой стоимости списывается ОС, пришедшее в негодность на основании заключения эксперта? По остаточной без учета НДС? В ответ на этот вопрос бухгалтеры начали обсуждать, кого можно привлечь для комиссии, а потом выяснилась весьма неожиданная подробность. В общем, вы многое пропускаете, если еще не в КУБе :)

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Информационные технологии

🧐Верите, что нейросеть заменит бухгалтеров? Мы думаем, что вряд ли заменит, но помогать точно будет

Пока весь интернет обсуждает, заменит ли ChatGPT людей, мы решили никого не заменять, а сделать нашу работу для вас еще лучше. Потестили: нейросеть помогла ответить на целый десяток вопросов наших читателей. Дальше больше!

Психология для бухгалтера

Бухгалтер и его психологические барьеры

Наверняка вы сталкивались на собеседованиях с тем, что вас спрашивают о том, куда вы хотите расти, как видите свою карьеру через несколько лет. Как правило, ответы на эти вопросы достаточно стандартные.

Бухгалтер и его психологические барьеры
Читать еще