Райффайзенбанк повышает порог валютных переводов с 10 до 20 тысяч долларов и евро

С 3 апреля 2023 года Райффайзенбанк меняет условия валютных переводов для частных лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

Теперь отправить перевод в долларах могут только привилегированные клиенты, которые до 28 февраля 2023 года подключили пакет услуг «Премиальный» или «Премиальный 5».

Также переводить средства смогут состоятельные клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Переводы в евро доступны всем клиентам.

Минимальная сумма перевода составит 20 тыс. долларов и евро. Пока что можно переводить валюту от 10 тыс.

«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», – сказано в сообщении.

Для других валют минимальный порог остался прежним: 10 тыс. фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тыс. юаней и 1 млн иен.

Также Райффайзенбанк будет взимать фиксированную комиссию по всем валютным переводам – 300 долларов и евро, или эквивалент этой суммы для других валют.

До 3 апреля 2023 года комиссия была 2% для переводов в интернет-банке и 3% – в офисе.