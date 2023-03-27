Яндекс откроет второй офис в Сербии

«Яндекс» собирается открыть второй офис в Белграде, чтобы создать основной европейский IT-хаб. Об этом пишет «Forbes».

Компания открыла свой первый офис в Белграде летом 2022 года. Он был рассчитан на 700 сотрудников. К февралю 2023 года в Сербии на «Яндекс» стали работать 1,5 тыс. человек и понадобился еще один офис.

«У Яндекса открыто более 1000 вакансий, для части из них в рамках гибридного режима возможна работа из хабов, включая Белград», – сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс» намерен превратить этот хаб в «основной европейский офис» и тестировать там работу своих сервисов на территории Европы.

Планируют наладить работу такси, услуги по доставке товаров и продуктов, а также выстроить образовательные платформы. Все это станет возможным, когда часть компании выйдет из российской структуры и сменит название.

В ноябре 2022 года «Яндекс» подтвердил разделение бизнеса. Основатель Аркадий Волож передаст контроль над бизнесом в РФ и выведет часть проектов за рубеж.