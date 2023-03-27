Центробанк может обязать банки блокировать плату за онлайн-сервисы по требованию клиента

Инициативу запретить такие списания в ЦБ направила «Общественная потребительская инициатива». В ответ там рекомендуют банкам предусмотреть возможность с помощью мобильного приложения отключать автоматические списания за онлайн-сервисы, пишут «Известия».

Речь, прежде всего, о ситуациях, когда клиент онлайн-сервиса привязал к нему свою банковскую карту, по каким-то причинам хотел отказаться от подписки и забыл – или не рассчитывал на повышение цены, а плату уже автоматически списали.

Сейчас банки ничего не могут сделать с такими списаниями, так как не являются стороной договора, то есть выступают просто как посредники.

Между тем, отказаться от исполнения договора (то есть вернуть деньги за подписку) клиенты могут далеко не всегда. В помощь здесь может выступить статья 450.1 ГК РФ, однако изучать надо условия каждой отдельной подписки.

Историй о том, как происходят такие списания – и о том, что клиентам не всегда дают полное представление о списаниях, в интернете масса.

В Думе давно думают над этой проблемой: еще год назад там хотели законодательно обязать онлайн-сервисы предупреждать клиентов о планируемых списаниях. Теперь об этом законопроекте снова заговорили и собираются внести его на рассмотрение (инициаторы – депутаты «Единой России»).