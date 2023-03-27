Судебные экономические экспертизы по налоговым преступлениям теперь будут проводить только госструктуры. Это будет затягивать ход дела, считает эксперт

Екатерина Мастрюкова, юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам и автор телеграм-канала «Tax Law Case: канал о налогах» рассказала «Клерку», как теперь может измениться расследование уголовных дел по налоговым преступлениям.

Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2023 № 672-р внесены изменения в перечень видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями. Разработчиком изменений является Минюст РФ.

В этот перечень теперь включены, в том числе судебные экономические экспертизы (включая налоговые экспертизы), проводимые по налоговым преступлениям.

Вот цитата из пояснительной записки Минюста:

«...Организации, учитывая возможность договорного исхода с преднамеренными выводами экспертизы в пользу организации, имеют право ходатайствовать о назначении в негосударственные судебно-экспертные учреждения, которые, в свою очередь, могут занижать возможный ущерб государству, сумму недополученных в бюджет государства налогов».

Такое обширное обоснование необходимости включения судебных экономических экспертиз (в т.ч. налоговых) в данный перечень без конкретных статистических и аналитических данных весьма спорно. Ведь это распоряжение повлияет на состязательность уголовного процесса, на объем прав лиц, перечисленных в ст. 198 УПК РФ.

Хотя проблема компетенции негосударственных экспертов, безусловно, существует, введение такой монополии вряд ли можно назвать неизбежной и необходимой мерой при наличии альтернативных вариантов решения проблемы.

Одним из таких вариантов, в первую очередь, имеется ввиду урегулирование деятельности негосударственных экспертов, которое к сегодняшнему дню фактически полностью отсутствует.

Наконец, возникает закономерный вопрос: как будет разрешен вопрос с соблюдением сроков производства экспертиз в государственных экспертных учреждениях в связи с увеличением количества проводимых экспертиз? Ответ пока неясен, вероятно, на сроки это повлияет достаточно.

Таким образом, если ранее проблем было достаточно (например, с отличием наименований экономических экспертиз, методик в разных «ведомствах»), то рассматриваемые изменения, судя по всему, усугубят некоторые из них.