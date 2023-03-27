Экономические преступления

Судебные экономические экспертизы по налоговым преступлениям теперь будут проводить только госструктуры. Это будет затягивать ход дела, считает эксперт

Негосударственные эксперты, конечно, не всегда компетентны, но эту проблему вполне можно было отрегулировать, считает юрист налоговой практики Five Stones Consulting. эксперт по экономическим экспертизам

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Судебные экономические экспертизы по налоговым преступлениям теперь будут проводить только госструктуры. Это будет затягивать ход дела, считает эксперт
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Екатерина Мастрюкова, юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам и автор телеграм-канала «Tax Law Case: канал о налогах» рассказала «Клерку», как теперь может измениться расследование уголовных дел по налоговым преступлениям.

Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2023 № 672-р внесены изменения в перечень видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями. Разработчиком изменений является Минюст РФ.

В этот перечень теперь включены, в том числе судебные экономические экспертизы (включая налоговые экспертизы), проводимые по налоговым преступлениям.

Вот цитата из пояснительной записки Минюста:

«...Организации, учитывая возможность договорного исхода с преднамеренными выводами экспертизы в пользу организации, имеют право ходатайствовать о назначении в негосударственные судебно-экспертные учреждения, которые, в свою очередь, могут занижать возможный ущерб государству, сумму недополученных в бюджет государства налогов».

Такое обширное обоснование необходимости включения судебных экономических экспертиз (в т.ч. налоговых) в данный перечень без конкретных статистических и аналитических данных весьма спорно. Ведь это распоряжение повлияет на состязательность уголовного процесса, на объем прав лиц, перечисленных в ст. 198 УПК РФ.

Хотя проблема компетенции негосударственных экспертов, безусловно, существует, введение такой монополии вряд ли можно назвать неизбежной и необходимой мерой при наличии альтернативных вариантов решения проблемы.

Одним из таких вариантов, в первую очередь, имеется ввиду урегулирование деятельности негосударственных экспертов, которое к сегодняшнему дню фактически полностью отсутствует.

Наконец, возникает закономерный вопрос: как будет разрешен вопрос с соблюдением сроков производства экспертиз в государственных экспертных учреждениях в связи с увеличением количества проводимых экспертиз? Ответ пока неясен, вероятно, на сроки это повлияет достаточно.

Таким образом, если ранее проблем было достаточно (например, с отличием наименований экономических экспертиз, методик в разных «ведомствах»), то рассматриваемые изменения, судя по всему, усугубят некоторые из них.

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