Уведомление по фиксированному НДФЛ иностранных работников подавать не надо. А по НДФЛ с их зарплаты – надо, напомнила ФНС

Причем этот фиксированный авансовый платеж по НДФЛ платит не работодатель-налоговый агент, а сам сотрудник-иностранец.

Потом налоговый агент удерживает с зарплаты НДФЛ с зачетом этого патентного НДФЛ и отражает это в форме 6-НДФЛ.

Впрочем, уплатить этот авансовый НДФЛ за сотрудника-иностранца может и работодатель, ранее разъяснял Минфин.

ФНС в письме от 21.02.2023 № БС-3-11/2569@ пояснила, что на этот НДФЛ (фиксированный авансовый платеж по патенту) сдавать уведомление по ЕНП не надо.

А вот на НДФЛ с зарплаты сотрудников уведомление нужно.