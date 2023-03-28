Судебная практика по налоговым спорам

📌Проверяйте компьютеры в офисе компании, если вам грозит выездная налоговая проверка. Многие этого не делают

Адвокаты все чаще приводят примеры из судебной практики, когда на компьютерах сохраняют потенциально опасную переписку, и спасти такую компанию от доначислений становится практически невозможно.

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📌Проверяйте компьютеры в офисе компании, если вам грозит выездная налоговая проверка. Многие этого не делают
Valery Tenevoy/unsplash

Вот пара примеров из судебных дел, которыми поделился налоговый консультант Иван Кузнецов в блоге «Комплаенс Решения».

ООО «Шеле» подозревается в незаконном дроблении бизнеса. На рабочем компьютере гендира там нашли такую переписку:

«...4.Разница между доходами и расходами составляет прибыль ИП, с которой Катя уплачивает налог в размере 15%.

5. Оставшиеся деньги можно выводить из оборота на личный счет и далее с личного счета на валютный счет.

6. Для наших расчетов с Катей будут использоваться эти чистые валютные поступления на ее личный счет. Все комиссии банка мы берем на себя...»

По этой истории уже есть решение АС Москвы от 16.12.2022 по делу № ?А40-171742/2022 (следующее заседание будет 29 марта).

Другой пример – рабочий стол на компьютере финансового директора, с которого не удалили целую коллекцию компрометирующих документов, связанных с сомнительными контрагентами. Все это, конечно же, нашли налоговики.

Среди них рабочая тетрадь (ежедневник), где были записи: «ООО «Лангер», «ООО «Джей-Элан», «ООО «Димари» (арендодатель офисных и складских помещений – аффилированное лицо), «обнал», «конверт», «снятие наличных» и так далее.

Выстроить в таких ситуациях защитную позицию становится если не невозможно, то по меньшей мере очень сложно. Зачем хранить такую информацию?

По этой ситуации уже вынес решение АС Москвы от 01.02.2022 (дело № А40-147363/2021).

Главный вывод, который стоит сделать отсюда – тщательно проверяйте всю информацию и переписку, которая содержится на компьютерах в вашем офисе. Даже если она не о подозрительных контрагентах, а просто может показаться проверяющим двусмысленной.

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