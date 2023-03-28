Отчетность

❗️Начинайте готовить квартальную отчетность. Осталось меньше месяца

Март подходит к концу, а значит, пора начинать готовить отчетность, которую надо сдавать в апреле. Коротко пройдемся по основным срокам сдачи и видам отчетов.

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Основной крайний срок сдачи апрельской отчетности – не позднее 25 апреля (кроме единой упрощенной декларации, для нее последний день 20 апреля).

В налоговую надо сдать:

  • 6-НДФЛ;
  • РСВ;
  • отчет «Персонифицированные сведения о физлицах»;
  • декларацию по налогу на прибыль;
  • декларацию по НДС;
  • декларацию по УСН.

Второй большой блок отчетов – это разные части новой формы ЕФС-1. Их надо сдавать такие:

  • раздел 2 ЕФС-1 – до 25 апреля;
  • подраздел 3 ЕФС-1 – тоже до 25 апреля;
  • подраздел 1.1 ЕФС-1.

С последним не все так просто. Сдавать до 25 апреля его надо, если у вас есть работники, оторые в марте были переведены на другую постоянную работу или подали заявления на ведение трудовой книжки в электронной форме.

При остальных кадровых движениях этот раздел ЕФС-1 сдают не позднее дня, следующего за днем издания приказа.

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