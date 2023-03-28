Бухгалтерия

👨‍💻 На что бухгалтеру подписаться ВКонтакте: топ лучших групп и сообществ

Принесли вам огненную подборку: самые крутые сообщества в ВК, куда бухгалтеру точно стоит вступить.

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Поехали!

1. Клерк.Ру – весь для бухгалтера – ну как тут пройти мимо. Конечно, читать нас в ВК и удобнее, и быстрее, и проще, когда очень нужно сэкономить время.

Подпишитесь и будьте в курсе самого главного – крутейших статей, важнейших новостей и ближайших вебинаров.

2. Нетипичный бухгалтер – прикольная болталка, где можно узнать последние сплетни бухгалтерского сообщества – и довольно дельную информацию. Вступайте, общайтесь, делитесь с коллегами опытом.

3. Бухгалтерия.ру – всё для бухгалтера! – официальная группа одноименного интернет-проекта. Постят новости, иногда публикуют обращения читателей с рабочими вопросами.

4. Нетипичный бухгалтер (бухгалтерия и налоги) – группа еще одного интернет-проекта. Чуть более живое общение и много единомышленников: стоит вступить, если часто сравниваете разные мнения коллег.

5. Красный уголок бухгалтера – легендарный КУБ теперь в ВК. Мы пока маленькие, но гордые – а если серьезно, то здесь не менее уютно, чем в Телеграм или других соцсетях. Подписывайтесь, общайтесь, делитесь сложными ситуациями: коллеги и наши эксперты помогут их решить.

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На основании какого документа закрывать начисления по счету 303 15

Для уплаты единого тарифа страховых взносов Минфином введен новый счет бухгалтерского (бюджетного) учета – счет 303 15 «Расчеты по единому страховому тарифу». В статье расскажем, как происходят начисления по счету и какие страховые взносы уплачиваются отдельно.

На основании какого документа закрывать начисления по счету 303 15

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Самозанятые

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Маркетинг

Пора бухгалтерам зарабатывать больше. Новый курс «Интернет-маркетолог»

Вместе с экспертами написали курс профпереподготовки для бухгалтеров (да и не только). Как маркетологи получают от 135 000 ₽ в месяц и как достичь такого же результата вам — читайте в статье.

Пора бухгалтерам зарабатывать больше. Новый курс «Интернет-маркетолог»
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