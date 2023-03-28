Государственные ведомства

Пиво не подорожает из-за запуска реестра производителей, считает Минфин

Действующих производителей пива включат в реестр автоматически, им не придется тратить на это дополнительные средства.

Версия для печати

После того, как заработает закон о реестре производителей пива и пивных напитков, роста цен на пива Минфин не ждет. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александра Коробутова.

1 сентября 2023 года начнет действовать закон о создании реестра производителей пива и пивных напитков.

Всем, кто не войдет в список, запретят производство продукции. Действующие пивовары будут включены в реестр автоматически.

Новым производителям пива после 1 сентября 2023 года придется заплатить госпошлину в размере 10 тыс. рублей. Нахождение в списке будет бессрочным.

С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируют проводить выездные оценки производств. Все оборудование, которое не включено в реестр, подлежит уничтожению.

«Мы надеемся, что пройдут все проверки, потому что предусмотрен порядок устранения нарушений, если легальные производители пройдут. А рынок нелегальный оценивается порядка 10%», – сообщил Александр Корбутов.

Такие меры направлены на обеление отрасли и повышение качества пивной продукции.

Бухгалтерский учет

На основании какого документа закрывать начисления по счету 303 15

Для уплаты единого тарифа страховых взносов Минфином введен новый счет бухгалтерского (бюджетного) учета – счет 303 15 «Расчеты по единому страховому тарифу». В статье расскажем, как происходят начисления по счету и какие страховые взносы уплачиваются отдельно.

На основании какого документа закрывать начисления по счету 303 15

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Самозанятые

Нужен ли самозанятому ЭДО

В стране продолжается постепенный переход бизнеса на электронный документооборот. Все больше участников рынка обязывают применять ЭДО. Разберемся, должны или самозанятые переходить на новый порядок обмена информацией со своими заказчиками и какие преимущества имеет ЭДО.

Нужен ли самозанятому ЭДО

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Зарплата

🙅 Роструд: нельзя недоплачивать зарплату за вторую половину месяца при переплате аванса

Иногда при расчете зарплаты за первую половину месяца у бухгалтера есть еще не все сведения по табелю, и сотрудникам платят за все дни, хотя какие-то из них были не отработаны. Потом при расчете зарплаты делают уже точный расчет. Но так нельзя, сказал Роструд.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Судебная практика по налоговым спорам

📌Проверяйте компьютеры в офисе компании, если вам грозит выездная налоговая проверка. Многие этого не делают

Адвокаты все чаще приводят примеры из судебной практики, когда на компьютерах сохраняют потенциально опасную переписку, и спасти такую компанию от доначислений становится практически невозможно.

Маркетинг

Пора бухгалтерам зарабатывать больше. Новый курс «Интернет-маркетолог»

Вместе с экспертами написали курс профпереподготовки для бухгалтеров (да и не только). Как маркетологи получают от 135 000 ₽ в месяц и как достичь такого же результата вам — читайте в статье.

Пора бухгалтерам зарабатывать больше. Новый курс «Интернет-маркетолог»
Читать еще