Пиво не подорожает из-за запуска реестра производителей, считает Минфин

После того, как заработает закон о реестре производителей пива и пивных напитков, роста цен на пива Минфин не ждет. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александра Коробутова.

1 сентября 2023 года начнет действовать закон о создании реестра производителей пива и пивных напитков.

Всем, кто не войдет в список, запретят производство продукции. Действующие пивовары будут включены в реестр автоматически.

Новым производителям пива после 1 сентября 2023 года придется заплатить госпошлину в размере 10 тыс. рублей. Нахождение в списке будет бессрочным.

С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируют проводить выездные оценки производств. Все оборудование, которое не включено в реестр, подлежит уничтожению.

«Мы надеемся, что пройдут все проверки, потому что предусмотрен порядок устранения нарушений, если легальные производители пройдут. А рынок нелегальный оценивается порядка 10%», – сообщил Александр Корбутов.

Такие меры направлены на обеление отрасли и повышение качества пивной продукции.