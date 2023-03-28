«Ничего не хочется прогнозировать, но мораторий был бы неплохим вариантом». Эксперты с опаской относятся к разговорам властей об отмене ЕНС

Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса отказывается прогнозировать, чем закончатся нынешние обсуждения в кулуарах власти – тем более, что под контроль ЕНС поручил взять уже лично Путин.

– Боюсь, что давать прогноз, чем закончится – это скорее игра в угадайку. Тут возможно, даже сам Егоров не знает, – с сомнением говорит эксперт.

Вот что думает Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting:

– Введение ЕНС на данном этапе создало гораздо больше проблем, чем реального «упрощения работы». У налогоплательщиков появилось очень много вопросов относительно вещей, которые раньше казались простыми и очевидными. В связи с этим ФНС практически еженедельно издает короткие и длинные письма с разъяснениями по тем или иным темам. Личные кабинеты по-прежнему работают некорректно, сальдовые остатки показывают неверно, а страдают в итоге и налогоплательщики, и бюджеты...

И добавляет:

– Возможно, введение моратория на работу института ЕНС было бы идеальным способом доработать систему. Решатся ли на это коллеги – большой вопрос. Ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

В этом же направлении размашляет и Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

– Государство действительно замахнулось на очень серьезные изменения и исходило, как хочется верить, из благих побуждений облегчить обязанности налогоплательщиков – ну и в целом, это в тренде всеобщей автоматизации. Но по всей видимости, проект требует доработки. И судя по новым заявлениям о моратории и так далее, государство это понимает. Поэтому мораторий действительно может быть применим, либо полный, либо частичный – как говорит Минфин, в части НДФЛ.

Все эксперты смотрят на происходящее по-прежнему с сомнением: ЕНС заработал, ради него внесли поправки в НК, и в то, что его действительно могут приостановить, верится с трудом.

Кто будет в итоге прав, узнаем уже в ближайшее время.