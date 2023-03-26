Налоги, взносы, пошлины

На ЕНС могут ввести мораторий. От новшеств ФНС страдают региональные и местные бюджеты

Совет Федерации предлагает ввести мораторий на применение ЕНС до 1 января 2023 года. Несмотря на то, что пилотный проект ФНС был успешным, на деле институт ЕНС ощутимо ударил по бюджетам регионов.

Версия для печати

В январе 2023 года налоговые поступления в региональные бюджеты сильно сократились из-за нового механизма ЕНС. Сенаторы Совета Федерации собираются ввести мораторий до 1 января 2023 года на применение ЕНС. Об этом пишет «Парламентская газета».

Чтобы решить проблему, Минфин начал выплачивать регионам дотации и выдавать бюджетные кредиты, которые покроют временные кассовые разрывы.

Однако сенаторы Совета Федерации считают, что нужно решать и другие проблемы с ЕНС. Например, регионы жалуются, что ФНС закрывает недоимки по НДС за счет НДФЛ. А единый срок уплаты налогового платежа – 28 число, очень неудобен для работы региональных и муниципальных межведомственных комиссий по укреплению финансовой и налоговой дисциплины.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос о введении до 1 января 2025 года моратория на применение института ЕНС либо исключить возможность использования доходов от НДФЛ для погашения задолженности по другим налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы», – сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Также сенаторы собираются обязать налоговую заранее информировать органы государственной власти регионов и органы местного самоуправления о задолженностях, указывать конкретных налогоплательщиков. Так региональные и местные бюджеты смогут распланировать свои расходы.

Минфин согласился исключить НДФЛ из числа налогов, которые участвуют во взаимных зачетах при определении задолженности налогоплательщиков.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Интернет и IT

Бухгалтеры vs Искусственный интеллект: кто победит в битве за право считать быстрее?

Помню, как начинала работать и мечтала достичь уровня, когда смогу с уверенностью ссылаться на пункты и статьи закона, знать и помнить все. Сегодня смотрю на специалистов и поражаюсь: люди ищут информацию и ответы на форумах, опираясь на личные знания, ведь мы уже не можем держать в голове все статьи кодексов, и эта тенденция усугубляется с каждым годом.

Автоматизация учета

Скоро появится программное решение, которое значительно упростит подключение к налоговому мониторингу

С 2022 года компании из списка СЗПК обязаны присоединиться к системе налогового мониторинга в течение следующих трех лет. Процесс требует перенастройки информационных систем и изменения бизнес-процессов, а также привлечения значительного числа подрядчиков. Но можно сократить стоимость внедрения системы на 30%.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Банкротство

Сбербанк и еще семь кредиторов требуют от Oracle почти миллиард рублей. Какие у них шансы

Восемь компаний оказались в реестре кредиторов российского юрлица Oracle АО «Оракл компьютерное оборудование». Информация о претензиях организаций появилась на сайте картотеки арбитражных дел, в общей сложности они требуют от разработчика ПО больше 900 млн руб.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Инвестиции

Свежие сырные облигации: Истринская Сыроварня

«Сырные облигации? Что %$*&$?» — это самый цензурный ответ от моих знакомых, которых я спрашивал, нет ли у них желания вложиться в облигации Истринской Сыроварни. Короче говоря, это либо новый мемас, либо что-то предельно вкусное. Сразу же скажу, что покупать их я не буду, но это как минимум интересно.

Свежие сырные облигации: Истринская Сыроварня
Ценные бумаги

Мосбиржа определилась, как будет проводить торги на майских праздниках

В период майских праздников по действующему регламенту будут проводиться торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ в официальные рабочие дни 28 апреля, 2-5 мая, а также 10-12 мая; не проводятся торги на всех рынках биржи 29-30 апреля, 1 мая, 6-7 мая и 9 мая.

Читать еще