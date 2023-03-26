На ЕНС могут ввести мораторий. От новшеств ФНС страдают региональные и местные бюджеты

В январе 2023 года налоговые поступления в региональные бюджеты сильно сократились из-за нового механизма ЕНС. Сенаторы Совета Федерации собираются ввести мораторий до 1 января 2023 года на применение ЕНС. Об этом пишет «Парламентская газета».

Чтобы решить проблему, Минфин начал выплачивать регионам дотации и выдавать бюджетные кредиты, которые покроют временные кассовые разрывы.

Однако сенаторы Совета Федерации считают, что нужно решать и другие проблемы с ЕНС. Например, регионы жалуются, что ФНС закрывает недоимки по НДС за счет НДФЛ. А единый срок уплаты налогового платежа – 28 число, очень неудобен для работы региональных и муниципальных межведомственных комиссий по укреплению финансовой и налоговой дисциплины.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос о введении до 1 января 2025 года моратория на применение института ЕНС либо исключить возможность использования доходов от НДФЛ для погашения задолженности по другим налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы», – сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Также сенаторы собираются обязать налоговую заранее информировать органы государственной власти регионов и органы местного самоуправления о задолженностях, указывать конкретных налогоплательщиков. Так региональные и местные бюджеты смогут распланировать свои расходы.

Минфин согласился исключить НДФЛ из числа налогов, которые участвуют во взаимных зачетах при определении задолженности налогоплательщиков.