НДФЛ

Отчет оценки рыночной стоимости квартир не годится для уменьшения базы по НДФЛ

Если человек нес расходы на строительство квартир в многоквартирном доме, он может учесть их при расчете НДФЛ с продажи этой недвижимости.

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Но расходы должны фактически произведены и документально подтверждены.

Вместо расходов можно использовать имущественный вычет в 1 млн рублей.

Доход от продажи должен быть не менее 70% кадастровой стоимости квартир.

«Отчет оценки рыночной стоимости затрат на создание объектов капстроительства, понесенных при строительстве объекта многоквартирного жилого дома» не является документом, подтверждающим произведенные расходы на строительство квартир.

Об этом сообщает ФНС в письме от 16.01.2023 № БС-4-11/304@.

При этом если квартиры продает ИП на УСН в рамках предпринимательской деятельности, то он должен платить с таких доходов налог по УСН.

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