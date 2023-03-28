Банки

Депутат Аксаков заявил, что долги спишут, если банк дешево продал квартиру в залоге. В Думе обсуждают законопроект

Если банк продал ипотечную квартиру в залоге дешевле выданного кредита, то он сам должен решить эту проблему. С заемщика спишут все обязательства.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что сейчас готовят законопроект, по которому можно списать долги по ипотечному кредиту. Об этом пишет «RG.RU».

Если ипотечная квартира находится в залоге по кредитному договору, то банк продаст жилье за неуплату, а долги заемщика будут списаны.

Сейчас банки продают залоговую недвижимость по цене ниже рыночной. Если после такой сделки остались невыплаченные проценты, то клиент по-прежнему считается должником.

Депутаты предлагают переложить эту разницу на плечи кредитных организаций, а с заемщика списать все долги.

«Жилье изъяли, продали дешевле, чем выданный кредит, – соответственно, это проблема уже банка», – заявил Анатолий Аксаков.

Соответствующий законопроект уже проходит согласование.

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