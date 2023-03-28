Депутат Аксаков заявил, что долги спишут, если банк дешево продал квартиру в залоге. В Думе обсуждают законопроект

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что сейчас готовят законопроект, по которому можно списать долги по ипотечному кредиту. Об этом пишет «RG.RU».

Если ипотечная квартира находится в залоге по кредитному договору, то банк продаст жилье за неуплату, а долги заемщика будут списаны.

Сейчас банки продают залоговую недвижимость по цене ниже рыночной. Если после такой сделки остались невыплаченные проценты, то клиент по-прежнему считается должником.

Депутаты предлагают переложить эту разницу на плечи кредитных организаций, а с заемщика списать все долги.

«Жилье изъяли, продали дешевле, чем выданный кредит, – соответственно, это проблема уже банка», – заявил Анатолий Аксаков.

Соответствующий законопроект уже проходит согласование.