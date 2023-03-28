Средний размер микрозайма снизился до 8,8 тысяч рублей

В феврале 2023 года средний размер микрозайма уменьшился на 4,7% до 8,81 тыс. рублей. Размер выданных «займов до зарплаты» снижается уже второй месяц подряд. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе 2023 года средняя сумма, которую занимали «до зарплаты» составляла 9,25 тыс. рублей.

«После роста в декабре, в последующие два месяца средний чек микрозайма упал ниже 9 тысяч рублей, до уровня начала прошлого года», – сказано в сообщении.

В большинстве регионов страны средний чек микрозаймов заметно снизился. На 8,7% меньше денег стали занимать в Кемеровской области, на 8,5% – в Пермском крае, на 8,3% – в Свердловской, на 7,7% – в Московской и на 7,5% – в Челябинской областях.

Наибольший средний размер микрозайма зафиксировали в Ставропольском крае (11,47 тыс. рублей), Москве (10,47 тыс. рублей) и в Ханты-Мансийском автономном округе (9,98 тыс. рублей).