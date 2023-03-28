Минобрнауки считает, что айтишникам достаточно учиться четыре года. Сами айтишники говорят, что это слишком абстрактная статистика

Обучение профессии в сфере IT требует четыре года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

«По данным представителей IT-сферы, для приобретения профессии достаточно четырехлетнего обучения. Тогда как ряд инженерно-технических и естественно-научных отраслей требуют более длительной подготовки – от 5 до 6 лет. При этом диплом о высшем образовании должен давать работодателю четкое представление, какую отраслевую квалификацию имеет выпускник», – сообщил Валерий Фальков.

Сейчас государство собирается отказаться от Болонской системы образования. Учебные программы и часы для их освоения также пересмотрят.

Недавно на «Клерке» писали, что работодатели не хотят нанимать выпускников онлайн-курсов и отдают предпочтение кандидатам с высшим образованием.

Мы решили узнать у самих IT-специалистов: что они думают о статистике Минобра. И вот какие мнения есть:

«Зависит от сферы, чем заниматься. Просто мнения мало, тут нужно собирать данные и смотреть на фактах, сколько времени ушло у 10000 программистов и группировать по направлениям», считает Михаил.

IT-специалист Сергей думает, что Минобр не так уж не прав:

«Достаточно, но нужно учиться, а не отматывать срок в универе».

«Лично мое мнение: готовить надо лучше, а не быстрее. Качество хромает, а при сокращении сроков – еще упадет», говорит Роман.

«Я считаю можно вне зависимости от направления в IT, – подытожил наш последний собеседник. – Но на выходе ты стажер/джун, который будет потом учиться реально работать на работе и никак по-другому (с учетом статистической погрешности)».